سها أبوزيد تروي كواليس لقاء الرئيس: عملت بروفة أكتر من 30 مرة

على مدار شهر تقريبًا، قضى نحو 5 آلاف شاب وشابة المنحة المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات بعنوان "مستقبلنا رقمي"، ليتم اختيار 3 نماذج فقط من بين هؤلاء الشباب الملتحقين بالمبادرة لاستعراض تجربتهم اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية.

ومن بين هؤلاء الشباب سها أبو زيد، من ميت غمر بالدقهلية، تخرجت في كلية الإعلام شعبة اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 2015، إذ تقول إنّها التحقت بمبادرة "مستقبل رقمي"، في تراك الـDigital Marketing، وتخرجت من مستوى المتخصص ثم مستوى المحترف، وتصف التجربة بأنهّا مفيدة جدًا، فبالرغم من خبرتها في التسويق الرقمي لنحو 5 سنوات وتوجهها للعمل الحر منذ عامين؛ إلا أنّ المبادرة كانت تحتوي على معلومات تقنية قيّمة بشكل كبير.

وعن اختيارها للحديث أمام الرئيس السيسي اليوم، تقول سها في حديثها لـ"الوطن" إنّها كانت مفاجأة غير متوقعة لاختيارها ضمن أول 5 من بين عدد كبير جدًا تخطى الـ5 آلاف مشارك على مستوى مصر "أنا فعلًا كنت فاتحة المبادرة بذاكر بس، لحد ما اتخرجت منها ومكانش في دماغي خالص في الأول إن يجيلي إيميل بمقابلة الوزير ومن بعدها مقابله رئيس الجمهورية".

أما عن كواليس حديثها أمام رئيس الجمهورية تقول صاحبة الـ26 عامًا: "أنا عملت بروفة أكتر من 30 مرة تقريبًا، وكنت متوترة شوية علشان الأعداد الكتير واهتمام دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بالمبادرة دي وبينا احنا تحديدًا".

وتحكي "أبو زيد" عن تجربة مشاركتها بالمبادرة، إذ تقول إنّه جمعهم لقاء بوزير الاتصالات في بادئ الأمر، ليسمع من المشاركين رأيهم في المبادرة ومقترحاتهم لتطويرها، وفي زيارة أخرى تمت مناقشتهم في تفاصيل مقابلة رئيس الجمهورية "دكتور عمرو قالنا كل واحد يحكي عن كاريره وتجربته الشخصية بمنتهى البساطة".

ووصفت "سها" لقاءاتها بوزير الاتصالات بالمُثمرة، إذ كان دائم التحدث معهم عن طبيعة عملهم ومتطلباتهم ومقترحاتهم لتطوير أدائهم في مجالات المبادرة، كما قدّم لهم شرحًا وافيًا عن الفرص الأخرى التي تقدّمها الوزارة وكيف يستفيدوا بها، فضلًا عن تقديمه وعد للمشاركين بتسهيل إمكانيات العمل وأخذ ملاحظاتهم في عين الاعتبار والبدء في تنفيذها بالفعل، مضيفةً: "الوزير قالنا أنا محتاج شباب مجتهدة تدخل المبادرة لأنها فعلًا فرصة متتعوضش ومبذول فيها مجهود كبير".

المبادرة كانت تحتوي على برنامج موازي يدعم التدريب على العمل الحر، فتقول "سها": "هم بيساعدوا المتدرب يحط رجله على أول الطريق ويلاقي شغل"، إذ تقدّم المبادرة التدريب في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي، ويتضمن كل تخصص 3 مسارات التحدي، التخصص، والاحتراف، إذ تعكف حاليًا على العمل الحر ضمن منصات عالمية كبرى.