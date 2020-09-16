وزير الاتصالات: يقدم 3 نماذج من الشباب التحقوا بمبادرة "مستقبلنا رقمي"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد خريجي مبادرة "مستقبلنا رقمي" 5 الاف شاب وشابة، وملتحق بها 34 الف متدرب حاليا.

وقدم "طلعت" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، 3 نماذج من الشباب الملتحقين بالمبادرة لاستعراض تجربتهم وما اكتسبوه منها وهما "مروان" و"سها" و"إسلام".

وأوضح "مروان الجندي"، البالغ من العمر 18 عاما، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، إنه خلال المرحلة الثانوية بدأ في معرفة علم البرمجة وكيفية أنه يمثل مستقبل العالم ومصر، وحينها كان هناك مبادرة لوزارة الاتصالات شارك بها ووضعته على اول الطريق، وعرف ان علم البرمجة شغفه وطموحه، لذلك قرر الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات.

وتابع أنه شارك في مبادرة "مستقبلنا الرقمي" تحديدا في مجال تطوير المنصات الرقمية، موضحا أن المبادرة ساعدته من الناحية التقنية والمهارات الشخصية واكدت مفاهيم الالتزام والجدية في العمل، كما حققت المبادرة حصوله على دخل شهري يصل لـ 1000 دولار، في أوقات عمل يومية من اختياره بدون التاثير عن الدراسة.

من جانبها قالت سهى أبو زيد، البالغة من العمر 26 عاما، من ميت غمر بالدقهلية، خريجة كلية إعلام لغة انجليزية جامعة القاهرة 2015، وتعمل في التسويق الرقمي منذ 5 سنوات واتجهت للعمل الحر منذ عامين، قدمت في مبادرة "مستقبل رقمي"، موضحة أن المبادرة كانت مفيدة على جوانب كثيرة وأفادتها من الجانب التقني بشكل كبير لكن التحدي الاكبر هو العمل الحر على منصات عالمية، والمبادرة كانت تجربة ممتازة من حيث المحتوى ومتابعة المدربين والمجتمع الطلابي ومن بعد ما اتخرجت التحقت بسوق العمل الحر.

وأوضح إسلام ناجي، خريج الكلية التكنولوجية معهد الفن الصناعي بالإسكندرية، أنه بعدما تخرج كان يهتم دائما بتطوير نفسه ومهاراته في العمل، وقدم في المبادرة فور سماعه بها لانها وفرت له ورش عمل اسبوعية وتدريبات على مشروعات حقيقية اكتسب من خلالها الخبرة ومنصات العمل الحر، وبعدما تخرج من المبادرة استطاع العمل مع افضل الشركات من خلال منصة العمل الحر من 4 دول مختلفة بدخل شهر 1400 دولار.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وجرى توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.