بدران يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالهرم وكرداسة

تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الصفا والمروة بحي الهرم والمركز التكنولوجي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.

وجَّه السكرتير العام بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن وتقليل الفترة الزمنية التي يقضيها المواطن لإنهاء إجراءات التصالح، لافتاً إلى أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بعدم غلق أي مدرسة أو مركز تكنولوجي قبل مغادرة وإنهاء كل طلبات المواطنين المتواجدين بداخله.

حرص بدران على الالتقاء بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح والرد على استفساراتهم، موجهاً بتنظيم الأدوار وتوفير أماكن انتظار إضافية لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين ودعم المدرسة والمركز التكنولوجي بموظفين إضافيين ومختصين للرد على أي تساؤلات للمواطنين.

وتابع السكرتير العام أعمال اللجان الفنية بمدينة كرداسة، موجها بسرعة البت في الطلبات المقدمة للمواطنين لإنهاء عمليات التصالح وانتظام الانعقاد الدوري للجنة.