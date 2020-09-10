محافظ الجيزة يفاجئ المركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة

فاجئ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة لمتابعه الإلتزام بإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء إضافه الي متابعه توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل أنتهاء المهله المحددة.

و أكد المحافظ علي رئيس المركز بتسهيل الإجراءات علي المواطنين في إستلام الطلبات الأولية بصورة البطاقة وصور عقد الملكية مع أخذ تعهد كتابي عليهم بإستيفاء باقي المستندات المطلوبة والرسومات الهندسية وتقرير السلامة الإنشائية قبل إنتهاء المهله المحددةحرص المحافظ خلال جولته التفقدية علي التأكد من القيام بإستقبال كافة الطلبات من المواطنين وسرعة البت فيها من قبل اللجان الفنية والمتابعة الدورية للأعمال بالمراكز التكنولوجية للتأكد من التعامل الجيد مع المواطنين والتسهيل عليهموأشار المحافظ بانه تم التنبيه علي المكاتب الإستشارية بتخفيض قيمة رسوم تقرير السلامة الأنشائية والرسومات الهندسية للعقار المراد التصالح عنه للتخفيف على المواطنينوخلال الجولة حرص المحافظ التحاور مع الموظفين العاملين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم علي أكمل موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وانجاز العمل .

كما حرص المحافظ علي الإستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهاً بإتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدموا بطلبات التصالح علي مخالفات البناء .

كما وجه المحافظ بتجميع بيانات إحدي السيدات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حيث تشتكي من الألم في عينها وتحتاج إلي إجراء بعض الفحوصات الطبية .

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة.