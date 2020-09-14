كما انفردت "الوطن".. وزير الشباب يعلن رسميا خطة رفع اللياقة البدنية لموظفي الحكومة

انطلق، منذ قليل، مؤتمر الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تحسين صحة موظفي الحكومة والكفاءة الإنتاجية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي تنبثق عنه مبادرة "لحد عندك".

وأكد الوزير، أن المشروع يستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، عن طريق التغذية السليمة، التي يترتب عليها رفع كفاءة أداء موظفي الحكومي أثناء العمل.

وأضاف خلال المؤتمر أن المشروع سيبدأ تنفيذه كمرحلة أولى على عينات من العاملين بوزارة الشباب والرياضة في 6 محافظات، كل عينة تشمل 200 موظف من كل محافظة، بإجمالي 5400 موظف حكومي سيتم رفع معدلات لياقتهم البدنية، مما يترتب عليه تحسين الوظائف الصحية والفسيولوجية والبيولوجية لديهم، وهو الأمر الذي سينعكس على كفاءتهم الإنتاجية.

جدير بالذكر أن "الوطن"، كانت قد انفردت بنشر خطة وزارة الشباب والرياضة ممثلة للحكومة، لرفع اللياقة البدنية وتحسين صحة موظفي الحكومة لرفع كفاءة الإنتاج لديهم والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تنبثق الخطة من مشروع أطلقت عليه الوزارة "لياقتك.. صحتك" تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي، من خلال تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسه الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمي الحديثة في القياس والتقويم لوضع برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وتستهدف الخطة تحسين صحة موظفي الحكومة ونفسيتهم مما يساعدهم على مقاومة ضغوط الحياة، والإصابات المهنية التي قد يتعرض لها البعض، ومن أهم عناصرومحاور الخطة التي وضعتها الوزارة لتحقيق هذا الهدف فيما يلي:

1- وضع برامج لتوعية الموظفين بأساليب التغذية الصحيحة، ورفع اللياقة البدنية والذهنية تشمل عمليات تخسيس ورفع معدلات وأحمال وغيرها من أساليب الممارسة الرياضية، التي تعود بالنفع والإيجاب على أدائهم في أدائهم في العمل وإنتاجهم.

2- إجراء تحاليل طبية دورية وقياسات لمعدلات أداء وظائف أعضاء الجسد .

3- تنفيذ الخطة على مرحلتين متتاليتين ومتتابعتين على النحو التالي المرحلة الأولى وتتضمن:

- البدء في تطبيق برامج رفع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الصحة العامة للموظفين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والمؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة .

-انطلاق برامج التدريب البدني كبداية في 6 محافظات خلال سبتمبر الجاري وهي الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد - اسوان – كفر الشيخ - الشرقية . المرحلة الثانية :

- يترتب تنفيذ برامج التدريب بناء على الأهداف والنتائج التي تتحقق من المرحلة الأولى ومدي فاعلية البرامج التي تم تنفيذها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تعميم تنفيذ الخطةعلى جميع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.

4- يبدأ تنفيذ برنامج التدريب الغذائي والرياضي لمدة شهرين على عدد من موظفي وزارة الشباب والرياضة يتراوح مابين 150 – 200 موظف، وتقسيمهم إلى مجموعات مع متابعتهم طوال الشهرين.

متابعة نتائج وأثر تنفيذ البرامج على صحة الموظفين أولا بأول 5- تسجيل ملاحظات من المتخصصين في البرنامج المحدد لكل مجموعة حول ، حول مدى استجابتهم وادائهم داخل صالات اللياقة البدنية والمتابعة طوال فترة التطبيق من قِبل فريق عمل من المتخصصين، واستخدام صالات اللياقة البدنية داخل وحدات الطب الرياضي للتدريبات وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، ولتبدأ بعد ذلك إعادة اجراء القياسات السابقة للوقوف على مدى تأثير البرامج المنفذة، وإجراء المعالجات الإحصائية للقياسات للوصول الي نتائج علمية تؤكد استراتيجية المشروع والخروج بتوصيات للتعميم على مختلف الوحدات والأجهزة الإدارية والحكومية بالدولة

6 - الاستعانة بوحدات الطب الرياضي، وتوزيعهم على مختلف المحافظات من خلال اجراء قياسات مورفولوجيا و تتضمن قياسات (طول - وزن - مكونات الجسم) وتحاليل طبية (سكر ـ نسبة الدهون ـ صورة دم) من قِبل المتخصصين

7- تنفيذ ندوات تثقيفية وارشادية عن اساليب التغذية السليمة والصحية، وأهمية ممارسة بعض الأنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية والنفسية ودورها في رفع كفاءة العمل.

8- أن يكون مسرح وزارة الشباب والرياضة هو المكان المفضل لعقد الندوات التثقيفية والتوعوية .