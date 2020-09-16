باحث: الدولة المصرية أحرجت الإخوان بقرارتها الجديدة حول قانون التصالح

أكد مصطفى أمين، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن سياسة الإخوان منذ نشأتها ترتكز إلى بث الشائعات لإحداث بلبلة في المجتمع، لافتًا إلى أنهم حاولوا استغلال أزمة قانون التصالح وغضب المواطنين في البداية، إلا أن الدولة المصرية وضعتهم في موقف محرج من خلال القرارات الجديدة التي اتخذتها.

وأضاف "أمين"، في لقاء خاص مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الجماعة الإرهابية تبث شهريًا شائعتين أو ثلاث شائعات لتشويه الدولة المصرية وتوتر العلاقة بين المواطن والدولة، وهذا يؤكد على أنها فقدت المصداقية، وتحاول تصديق الأكاذيب التي تبثها.

وأردف أن الشعب المصري واعٍ بشكل كبير، ويستطيع التفريق بشكل كبير بين الشائعة والحقيقة، خاصة في ظل التوضيحات التي تصدرها الدولة من فترة إلى أخرى حول بعض الأمور.