أنغام: حفلي على مسرح المنارة بالقاهرة قريبا

بعد فترة غياب كبيرة، تعود الفنانة أنغام لإحياء الحفلات مرة أخرى، حيث أعلنت عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" تفاصيل حفلها القادم.

وقالت أنغام في تغريدتها: "بعد غياب.. الحفل الأول لأنغام على مسرح المنارة - القاهرة الجديدة.. قريبًا".

وعلى جانب آخر، تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 24 سبتمبرالجاري، ضمن احتفالات باليوم الوطني السعودي.

وكتبت أنغام عبر تويتر "جمهوري الغالي بالسعودية انتظروني يوم 24 سبتمبر في حفل ضمن حفلات "اليوم الوطني 90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة سيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور".

وفي وقت سابق، أعلنت أنغام عبر حسابها على تويتر الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزج" وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫(مزح‬⁩) جاهز"‬⁩.