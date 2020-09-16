جولد مان ساكس: برنامج مصر الاقتصادي مثير للإعجاب

أكدت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن مصر حققت نجاحا مثيرا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت جولدمان ساكس أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.