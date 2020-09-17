مختار نوح: معية الله مع الرئيس السيسي في كل خطواته منذ 2013

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن معية الله واضحة في خطوات القيادة السياسية والتي تخطوها منذ بداية يوم 30 يونيو 2013، وما كان ينقصه هو وجود شعب على اقتناع بأن الرئيس ينشئ دولة جديدة تماما.

وأضاف "نوح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الشعب المصري خلف الرئيس السيسي في كل قراراته وخطواته لبناء الدولة الجديدة: "لكن الشعب واخد على الرغي الكتير ومش حاسس بحجم المعركة"، موضحا أن الرئيس السيسي يسعى لاستعادة هيبة وكرامة الدولة المصرية، ويسعى لإنهاء دولة الفساد.

وأكد أن الوعي الشعبي تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والمصريين أدركوا المخاطر المحيطة بالوطن، مشيرا إلى أنه يشعر بما يشعر به الرئيس السيسي في كل أزمة تواجه البلاد وكل إنجاز تحقق: "أي إنسان ينكر ما تم من إنجازات في الدولة المصرية خلال الفترة الماضية جاحد".

"هقولهم على النصيحة اللي أمي كانت بتقولهالي، متتبطرش على النعمة علشان متزولش منك، وبعد 30 سنة الشعب عاشها من سرقات علنية مقننه، ربنا ادانا رئيس عفيف، ولا بد من أن ربنا يقف معاه، واللي بيتبطر الآن بنقوله متتبطرش على النعمة لا تزول".