"التعليم" عن خضوع كل طلاب الرابع الابتدائي لتقييم دولي: غير صحيح

نفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خضوع كل طلاب الصف الرابع الإبتدائي لاختبار دولي شفوي وتحريري خلال العام الدراسي بعد المقبل، كما تردد خلال الساعات الماضية عقب كلمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التعليمية.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنه سيتم اختيار نماذج فردية من الطلاب بشكل عشوائي لإخضاعهم للتقييم الدولي، موضحة أن تلك الاختبارات ستتم وفق مواصفات ومقاييس دولية، بهدف قياس مهارات التعلم، وتطبيق منظومة الفهم والحوار، بدلاً من الحفظ والتلقين.

ولفت إلى أن هذا الاختبار من المقرر بدء تنفيذه خلال العام الدراسي 2021/ 2022، على الطلاب الذين سيدرسون بالصف الثالث الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل.

وتابع: "طلاب النظام التعليم الجديد الذين سيدرسون بالصف الثالث الإبتدائي في العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، هم نواة تطبيق المنظومة الجديدة، وفي العام الدراسي 2021/ 2022 سيتم اختيار نماذج عشوائية منهم، وإخضاعهم للتقييم الدولي يضم تقييم المؤسسة التعليمية والنظام المتبع والمناهج والمعلمين وتدريبهم ومستوى الطلاب وبناء عليه يتم استحداث التقييم الدولي للدول".

وقال المصدر، "منذ عامين كنا في المركز 164 حول العالم، وهو المركز قبل الأخير في الدول، وقبل شهور صعدنا للمركز 97 بفضل تنفيذ المنظومة الجديدة، وفي العام الذي سيتم فيه التقييم التصنيف العالمي للتعليم نتوقع أن نكون بين الـ10 الأوائل على مستوى العالم".