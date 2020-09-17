الأولى على ثانوي مكفوفين: نفسي أبقى صحفية وأسيب بصمة

قالت الطالبة رودينه سعد، الأولى على ثانوي مكفوفين والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، إن أكبر أمنية بالنسبة لها هو أن تكون صحفية وتقوم بممارسة شغفها في الكتابة.

وأضافت "سعد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها تحلم بأن تكون صحفية وتلتقي المواطنين وتلخص مشكلاتهم في مقالات مع عرض تلك المشكلات التي تواجههم: "نفسي أسيب بصمة في حياتي"، موضحة أنها كانت تتلقى دروسا خصوصية في كل المواد، كما كان للمدرسة دور كبير بالنسبة لها: "كنت حريصة أروح المدرسة لأن المدرسين مكنوش بيقصروا في الشرح".

جدير بالذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية حققت أمنية الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين، وسيتم تدريبها في إحدى المؤسسات الصحفية.