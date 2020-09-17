تحدث الرئيس عنها.. خطوات التسجيل في منصة "UDACITY" للدورات الرقمية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عددا من المؤسسات التعليمية، والتي كان أبرزها الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية، كما استعرض وزير الاتصالات خلال الافتتاح مبادرة "مستقبلنا الرقمي" والتي يتم من خلالها تدريب 100 ألف شاب مصري "أونلاين"، من كل المحافظات، على أهم مهارات العمل الحر في مجالات تطوير المنصات الرقمية وعلوم البيانات والتسويق الرقمي من خلال المنصة الإلكترونية "UDACITY".

وتساعد تلك المنصة الشباب في حضور الدورات التدريبية الرقمية بهدف الحصول على تدريب تقني لتعلم كيفية تطوير وبناء سجل الأعمال، ومهارات البحث عن العمل عن طريق الإنترنت والعرض والتفاوض، وفي نهاية الدورات التدريبية يتم الحصول على شهادة وبعثة عالمية، وفرص عمل على أكبر مواقع العمل الحر على الإنترنت.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التسجيل في منصة "UDACITY".

- الدخول إلى موقع المنصة "https://www.udacity.com/".

- ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- تظهر الصفحة الخاصة بالتسجيل، والتي يتم اختيار حساب الدخول من خلالها سواء كان بالإيميل أو بحساب الفيسبوك.

- وللتسجيل بالإيميل الشخصي يتم إدخال عنوان البريد ثم كلمة المرور الخاصة.

- وللتسجيل بحساب الفيسبوك يتم الضغط على الإيقونة الخاصة بحساب الفيسبوك، وإذا كان الحساب مفتوحا على الجهاز يتم الدخول مباشرة على حساب مقدم طلب التسجيل.