جامعة الجلالة: انهينا اختبارات القبول بالجامعة

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إنه قد تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالقبول لطلاب جامعة الجلالة، مثل اختبارات اللغة الإنجليزية والتفكير النقدي والمادة العلمية وغيرها من الاختبارات الأخرى.

وأضاف "حيدر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك الاختبارات نم شأنها استخراج نواتج تنافسيه على أعلي مستوى، وهو الهدف الرئيسي من القبول تنقيه أفضل الطلاب المتميزين للالتحاق بالجامعة حتى يستطيعوا اكتساب المهارات والقواعد المختلفة التي سيستخدموها خلال فترات تعليمهم المقبلة، موضحا أن اللغة الإنجليزية هامة لأن التعليم يتم عبر اللغة الإنجليزية في مختلف البرامج، بخلاف أهمية التفكير النقدي لأن التعليم في تلك الجامعة يعتمد على قدرة الطلاب في النقاش والنقد البناء وتحليل البيانات والمعلومات والعمل في فريق.

وأكد أن الجامعة تصم 15 كلية وستبدأ بـ33 برنامج تعليمي، وبحلول الترم الثاني سيتم قبول طلاب جدد لالتزام الجامعة بنظام "الكريدت"، ومن المتوقع أن تصل الجامعة بحلول الترم الثاني من العام الدراسي لـ45 برنامج، مشيرا إلى أن جميع البرامج المتاحة في جامعة الجلاله هم 66 برنامج يهدفوا لتخريج طلاب قادرين على العمل بالسوق المحلي والدولي وعبر الإنترنت، حيث أن التطور الرقمي في المجتمع طور أسلوب العمل بشكل كبير، وأصبح سوق العمل مكتسبا لمهارات جديدة من التقنيات.

وتابع: "كل الجامعات الأهلية اللي هتبدأ ليها شركات مع جامعات دولية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا، والهدف من ذلك هو تقديم شهادات دولية مزدوجه".