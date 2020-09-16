اتهمته بالتحرش وسرقة نظارتها.. أقوال سيدة المحكمة ضد الضابط أمام النيابة

على مدار 5 ساعات متصلة استمعت النيابة العامة لأقوال سيدة المحكمة المستشار المعزولة نهى الإمام، في بلاغها ضد المقدم وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، والتي تتهمه بسرقة نظارة بثمن 5 آلاف جنيه وهاتفها المحمول والتحرش بها.

وسردت سيدة المحكمة تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة في حضور محاميها الدكتور أحمد مهران، وتحدثت عن أن القبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى، وتفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور، إذ لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها، والتحفظ على هاتفها المحمول ومصادرته وانتهاك خصوصيتها، وإجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير، مستخدمًا القوة والعنف ومحدثًا ما جاء بها من إصابات، وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.

وكانت النيابة حددت جلسة محاكمة للمتهمة 23 سبتمبر الجاري بعد أن أحالها المستشار حمادة الصاوي النائب العام، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول، أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث ذلك مع تعديها بالضرب، ما نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.