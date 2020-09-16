"حتيتة": التطورات الأخيرة في ليبيا جزء أساسي من الورقة المصرية

قال عبدالستار حتيتة، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إن التطورات الأخيرة في ليبيا تأتي كجزء أساسي من الورقة المصرية التي أعلنها الرئيس السيسي في 6 يونيو الماضي، موضحًا أن هذه الورقة الشاملة المتكاملة التي تستند إلى القيادات الليبية في الداخل والمقررات الدولية في الخارج تسببت في خنق مشروع أردوغان الإخواني لدرجة كبيرة وفي وقت سريع.

وأضاف "حتيتة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك العديد من الأشخاص المختبئون خرجوا خلال الأيام الماضية من خلف الستار، منها قيادات إرهابية أصيلة خرجت في العلن، وتحدثت عن خطورة الموقف الذي أصبح موجودًا في شمال غرب ليبيا، وباتت تبحث عن مخرج بعيدًا عن السفينة الغارقة.

وأشار إلى أن ما حدث اليوم وخلال الفترة الماضية من تحرك في المغرب وجنيف والقاهرة، يعد نجاحًا كبيرًا للغاية للسياسة الخارجية والدبلوماسية المصرية بالتعاون مع الوطنيين الليبيين الذين تحلوا بالصبر والشجاعة في مرحلة صعبة، مؤكدًا أن اللصوص الكبار يرغبون في الهروب، بعد خنقهم في ليبيا.