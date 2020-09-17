وائل الإبراشى: الشعب المصري لفظ الإخوان ولن نتقبلهم من جديد

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية، رغم أنها انتهت إلا أنها مازالت تستغل بعض المناسبات من أجل إثارة الفوضى، ومحاولة إحداث فتنة فى البلاد، ولكن الشعب الذى لفظهم لا يمكن أن يتقبلهم مرة أخرى.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك من يحاول إعاقة مصر من التقدم إلى الإمام وخلق مستقبل واعد فى مختلف المجالات، وهذا ما حذر منه الرئيس السيسي في تصريحاته، مشيدا بتصريحات السيسي قائلا: "منهج الرئيس قائم على أدب الحديث".

وتابع أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، يؤكد مدى التقدم الذى حققته الدولة المصرية فى مجال التعليم، موضحاً أن مصر أصبح بها جامعات متقدمة كان قديماً يطمح الجميع بأن يسافر للخارج من أجل التعلم بها.

وتابع: "أصبح الآن بدلاً من السفر للخارج من أجل التعلم تستطيع القيام بذلك فى الداخل المصرى".