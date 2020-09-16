وائل الإبراشي يسخر من الإخوان: "الجبناء في الخارج لا يصنعون الثورات"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ما يصدر من جماعة الإخوان الإرهابية، يجمع بين الجدية والسخرية، موضحا أن المصريين والدولة، يتعاملون مع إرهابهم بجدية، لكن السخرية تجدها فى خطاب الجماعة العبثي، والذى يدل على حالة الإفلاس الذى وصلت له الجماعة الإرهابية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "يستندون إلى كل ما هو تافه، وتستطيع أن تقول أضحك مع دعوات الإخوان للتظاهر"، متابعًا، أن خطاب الجماعة الإرهابية وتحريضهم المصريين على الخروج، يعد أمر عبثى، حيث شدد على أن الثورات لا يصنعها الجبناء فى الخارج.

وواصل: "أكبر دليل على إفلاس الجماعة أنه يروجون أن حكم مباراة الأهلى والأتحاد أمس احتسب ركلة جزء بعد تعليمات وصلت له من الأمن حتى لا يحتفل الأهلى بالفوز وينتج عن مظاهر للاحتفال يؤدى إلى تجمعات، أمر مضحك ومثير للسخرية".