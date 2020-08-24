وائل الإبراشي: المؤسسات الدينية فضحت مخططات الإخوان وعملائها

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقطر وقناة الجزيرة وكافة أذرعهم الإعلامية يعملون الآن على إحداث فتنة بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتابع: "على الجزيرة وقطر والإخوان وكافة عملائهم وأدواتهم وميليشياتهم الإلكترونية التوقف عن ذلك.. مخططاتكم ستفشل".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المؤسسات الدينية الثلاث فى مصر "الأزهر، الأوقاف، الكنيسة"، يعملون بتناغم وتحت مظلة وطنية، مشدداً على أن الأزهر هو قلعة الإسلام الوسطي المستنير ولا يوجد خلاف بينه وبين وزارة الأوقاف، ولكن هناك حوارا على قانون وذلك الحوار تحت مظلة وطنية يهدف إلى مصلحة الوطن، والمواطن، وليس كما تصوره قنوات الإخوان وعملائها.

وشدد "الإبراشي" على أن الأزهر سيظل شامخاً وعلى الإخوان وقطر التوقف عن إشعال الفتنة، والمؤسسات الدينية هي من فضحت مخططات الإخوان وعملائها.