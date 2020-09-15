كيف تتصرف حال رفض شركة الكهرباء تغيير اسم صاحب العداد عند نقل الملكية؟

يضطر الكثير من المواطنين لتغيير محل السكن والإقامة الخاص بهم لكثير من الأسباب، وعند توافر السكن المناسب، يسعى المشتري الجديد لتغيير العدادات والمرافق الموجوده بالعقار الجديد لاسمه، ويعد عداد الكهرباء من أهم وأبرز المرافق الأساسية التي يحرص الساكن الجديد على تحويلها لتكون باسمه.

وفي كثير من الأحيان، يصعب على شركات الكهرباء تلبية طلبات المواطنين لأسباب عديدة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، الإجراءات المطلوبة حال رفض الشركة تغيير صفة العداد، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

1- يقدم صاحب الطلب صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع لشركة الكهرباء التابع لها العداد.

2- يقدم صاحب الطلب صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- وفي حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للإطلاع، ويمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- تقديم إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

5- استكمال الإجراءات المطلوبة لتغيير اسم مالك العداد.

التواصل مع الشاكي وإبلاغه بالإجراءات المطلوبة لنقل ملكية العداد.

أرقام شكاوى الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01283388888.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01278117626.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على رقم 01002822513.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01207774849.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01097217682.

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء على رقم 01270003430.

- وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121، للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية.