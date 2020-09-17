وائل الإبراشي: نجاح مصر في السنوات الماضية أزعج أعداء الوطن

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر ساندت دولة قطر كثيراً لدرجة أنك لا تجد أحدا بها تعلم أو تولى وظيفة إلا من خلال معلم مصري، ولكنهم الآن مازالوا يواصلون المؤامرات تحاك بشكل مكثف ومحاولات لهدم الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى أول مرة يتحدث عن هذه الدولة ولكن لم يذكرها بالاسم.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الدولة رغم صغر حجمها إلا أنها تمتلك مالا كثيرا، بالإضافة إلى أنها متقبلة أن يستخدمها البعض للهجوم على مصر، متابعا "دولة لا تستطيع أن تراه إلا بالميكروسكوب وهى قطر".

ولفت إلى أن النجاح الذى تحقق فى مصر على مدى السنوات الـ7 الماضية، أزعج أعداء الوطن، وهو دفعهم إلى زيادة حدة الهجوم على البلاد وترويج الشائعات عنها والتشكيك فى مشروعاتها القومية، لافتاً إلى أن تركيا لا تنفق أي أموال على مخطط الهجوم على مصر وتعتمد بشكل كامل على قطر فى ذلك.

وتابع: "محدش عنده دم فى هذه الدولة ويقول إن مصر العظيمة لا تستحق أن ننال منها أو نسعى لهدمها ..لأنها هى من سعت كثيراً فى البناء والتعليم لنا على مدى مائة عام".