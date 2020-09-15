فيديو.. الإبراشي يعرض استغاثة مسن من زحام طلبات التصالح: مشهد جنوني

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، مشاهد التزاحم الشديدة داخل المكاتب المخصصة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، متابعا: "لا يجب أن يتكبد المواطن كثير من العناء والمشقة، لجمع مستندات التصالح والأموال اللازمة لإتمام ذلك".

وقال الإبراشي خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري: "ليس مسموحا مطلقا بتعذيب المواطنين في تقديم طلبات التصالح، نحن نضع أمامه الحواجز".

وأضاف الإبراشي: "كلي ثقة أنّ المحافظين سيعاقبون المسؤولون الكبار والصغار الذين لا يسيّرون عملية التصالح بشكل سلس وسهل لإنهاء الإجراءات سريعا"، وتابع: فيه طبطبة على المواطنين مش تعذيب لهم".

ولفت الإبراشي، إلى أنّه تلقى الكثير من الاستغاثات من أجل إيصال أصواتهم للمسؤولين وهو ما تم بالفعل، إذ إنّهم يريدون التصالح ويقفون أمام المكاتب ولا يجدون الموظفين لإنهاء طلباتهم.

فيديو.. مسن يستغيث بـ"الإبراشي" بسبب طلبات التصالح.. والأخير يعلق: مشهد جنوني

كما عرض الإبراشى، استغاثة أحد المواطنين الذي ذهب لعمل طلب تصالح في مخالفات البناء، منذ الصباح الباكر، ولم يجد موظف يتلقى طلبه، مؤكدا أنّ هناك الآلاف مثله.

وقال الإبراشي، إنّ هذا المشهد جنونيا وعبثيا، كون الرجل مسن وقد يلحق به أذى من شدة الزحام.

وتابع: "هذا الرجل يتكلم بلسان الناس، هل من المعقول أن يكون أمام مكاتب التصالح فيه هذا التعذيب لمواطنين سهل لهم الرئيس كل شيء، وسهلت لهم الحكومة الكثير من الخطوات، ييجي بعض المسؤولين والموظفين يحولوا حياتهم لجحيم".

وأكد الإبراشي، أنّ هذا المشهد يؤكد أنّ هؤلاء المواطنين لن يتمكنوا من إتمام إجراءات التصالح بسبب الإجهاد وما يتعرضون له، مؤكدا أنّه يتمنى ألا تتكرر مشاهد تعذيب المواطنين أمام مكاتب التصالح في مخالفات البناء، مطالبا بضرورة محاسبة من يتسبب في تزاحم بهذا الشكل.

وأشار الإبراشي، إلى أنّ المسؤولين استجابوا لإستغاثة المواطن وحلوا مشكلته على الفور.