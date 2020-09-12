الإبراشي عن حديثه مع رئيس الوزراء على متن الطائرة: سألته عن الحيتان

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، كواليس تواجده اليوم، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على متن طائرة، خلال تفقد محافظة القليوبية من أعلى، لرصد مخالفات البناء.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الهدف من الجولة بالطائرة، هو إلقاء نظرة على المحافظة من أعلى، للوقوف على المشهد الصارخ لمخالفات البناء.

وتابع: "لكي ترى الغابة ابتعد عنها قليلاً.. وأنا أصابنى الذهول من كثرة تلاصق البنايات بعضها ببعض.. الناس لو واقفه فى البلكونات هتسلم على بعض".

وأكد "الإبراشى"، أن هذه المخالفات عبث وجنون، تعايشت معه الدولة المصرية على مدى العقود الماضية، لكنه أمر يجب أن يتوقف، حفاظا على المواطن المصرى ومكتسباته، وتابع: "سيارات الإطفاء والإسعاف لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق حال وقوع أى كارثة.. سيارة الإسعاف هتستناك على الناصية".

ولفت "الإبراشى"، إلى أنه سأل رئيس الحكومة عن "حيتان الفساد"، وتابع: "رئيس الحكومة قال لى بدأنا بحيتان الفساد والأبراج، وهناك شخص واحد دفع 200 مليون جنيه فى التصالح، وهناك 5 أشخاص دفعوا مليار جنيه فى التصالح".