باحث: الإخوان يعتمدون على تزوير الحقائق طوال تاريخهم للوصول للسلطة

أكد ماهر فرغلي، المتخصص في شؤون الجماعة الإرهابية، أن جماعة الإخوان دائمًا ما تعتمد على الكذب، وتزوير الحقائق، وتضليل الأشياء طوال تاريخهم، من أجل تحقيق أهدافهم، والوصول إلى السلطة.

وأضاف "فرغلي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الإخوان يعتبرون أن الجماعة هي الدولة وهي الدعوة، وأنه لا بد أن تصل الجماعة للسلطة مهما كان، لافتًا إلى أنهم يحللون الكذب لأنفسهم من أجل الوصول للسلطة، معتمدين على أفكار سيد قطب وغيره.

وتابع أن جماعة الإخوان تمر بمشكلات وتحديات قوية جدًا في الوقت الحالي، أهمها نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاريعه الوطنية في مصر.

وأردف أن الإخوان تريد الفوضى والتوتر طوال الوقت من أجل الدخول إلى مصر، ومحاولة كسب ثقة الشعب المصري.