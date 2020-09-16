وزير التعليم عن تطاول الإخوان: مش هرد بكلمة.. وهكمل اللي بعمله

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حملات التشكيك في إنجازات الوزارة عبر قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: "في الأول كان شيء مؤلم إننا يبقى نعمل جهد هائل وبحماس شديد، ونشوف هذا النوع من التطاول والإنكار الشديدين، رغم أننا لم نقل كلمة عن أحد ولا ردينا، لأن كل اهتمامنا إننا نكمل اللي بنعمله".

وأضاف "شوقي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن التصنيف العالمي للتعليم المصري تقدم عشرات الدرجات في زمن قصير جدًا، لافتًا إلى أن أولياء أمور طلاب الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية لديهم الكتب الجديدة، وشاهدوا ما جرى إنجازه، كما أن طلاب الثانوية تمرنوا على الأسئلة الجديدة، والوزارة تستمع لهم مباشرة.

وأوضح أن طلاب الصف الثالث الثانوي سعداء بفكرة الفرص الكثيرة، وأن الثانوية لم تعد الكابوس الماضي، "فيه أخبار معينة في رصد والجزيرة، دي طبعًا مفهوم من وراها، وبتتكرر مش بس في التعليم، ولكن في أي حتة بنعمل فيها إنجاز، والوعي بتاعنا يسمح لنا إننا نفهمه، والانتقال من نظام تعليمي مترهل جدًا إلى ما نحلم به فيه مصالح كبيرة هتتأثر من مكاسب لطباعة كتب وطباعة كتب خارجية، وكل دول مش متحمسين لأنهم لا يعنيهم التعليم في المقام الأول، ولكن الكسب فقط".