رئيس الجامعة المصرية اليابانية: الجيش المصري "رفع رقبتنا" أمام شركائنا

أعرب أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته الكبيرة بافتتاح الجامعة صباح الأربعاء، قائلا "إن اليوم هو يوم فرحة كبيرة للتعليم العالي في مصر، وللمصريين، في ظل الحرص الكبير من الحكومة على تطوير التعليم في مصر".

وأضاف "الجوهري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الجيش المصري والهيئة الهندسية بذلت مجهودا كبيرا في الجامعة من أجل تجهيزها وافتتاحها في أسرع وقت ممكن، متابعا: "الجيش المصري رفع رقبتنا في السما أمام شركائنا الأجانب".

وتابع أن هناك انبهارا كبيرا من المسؤولين في اليابان في افتتاح الجامعة المصرية في وقت قصير، خاصة أن تلك الأرض التي تم افتتاح الجامعة عليها كانت صحراء في عام 2017.