أبرز المعلومات عن الجامعة المصرية اليابانية التي افتتحها الرئيس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي بلغت تكلفة إنشائها 5 مليارات جنيه، وتهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المصري بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة، والمنطقة العربية وأفريقيا، وجذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًّا.

تستعرض "الوطن" أهم النقاط حول الحرم الجامعي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا:

-المشروع من تصميم المعماري الياباني (IAA)، وتبلغ مساحة الحرم الدائم للجامعة 200 فدان، يقع بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة.

-تصميم الحرم الجامعي مواكب أحدث تكنولوجيا متاحة على الصعيد العالمي، صديقاً للبيئة بإدارة إلكترونية ذكية (Smart Campus)، تبلغ نسبة المباني 17% من جملة المساحة.

-المرحلة الأولى تشمل النفق والبنية التحتية بتكلفة 1.2 مليار جنيه تقريبا وتمت بالكامل بنسبة 100 %.

-المرحلة الثانية تضم 12 مبنى بقيمة 3.2 مليار جنيه تقريباً بنسبة تنفيذ 95 %.

-تضم المرحلة الثانية إضافات بقيمة 2.5 مليار جنيه تقريباً.

-تم تصميم شبكة معلومات بشبكة ألياف ضوئية تصل سرعة نقل البيانات بها في مناطق التوزيع إلى 10 جيجابت في الثانية وفي منطقة قلب الشبكة إلى 40 جيجابت في الثانية وقابلة للزيادة لتصل مستقبلا إلى 100 جيجابت في الثانية.

-تم تصميم مركز بيانات بمساحة 1200 متر مربع بما يتناسب ومقومات إعتمادة دوليا (Tier) ليقدم خدمات بحثية وتشغيلية للجامعة بأعلى أداء وكذلك توفير اتصال بالإنترنت يصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

-الحرم الجامعي بالكامل يتمتع بخدمات WIFI، وتم عمل شبكة اتصالات قوية مرئية عن طريق الفيديو كونفرانس ومسموعة عن طريق شبكة تليفونات (IP Telephone) لتسهيل التواصل الداخلي والخارجي سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي.

-يتميز الحرم الجامعي بمقومات أساسية تتيح استخدام تطبيقات الإدارة الذكية مثل التحكم في مصادر الطاقة الكهربائية عن طريق مستشعرات عالية الحساسية للتحكم في استهلاك الطاقة لإطالة العمر الإفتراضي للأجهزة والدوائر الكهربائية، وعدم وجود فائض أو مهدر من المياه وذلك بإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والكيميائي لإعادة تدويرها في ري المسطحات الخضراء.

-الإدارة الذاتية لحالات الطوارئ عن طريق التكامل بين أنظمة التحكم في الدخول والخروج ونظام المراقبة بالدوائر التليفزيونية ونظام إنذار الحريق الذين صمموا بتغطية بنسبة 100% داخل المباني والمسطحات الخارجية؛ أنظمة مرئية وصوتية مركزية التحكم؛ أنظمة إدارة العملية التعليمية؛ أنظمة إدارة الجامعة والأرشفة الإلكترونية.

*تتكون المرحلة الأولى من:

-نفق خدمي ومرفقاته بطول 21 كم

-خزان مياه معالجة للري

-محطة توليد مياه مثلجة

-محطة مولدات القدرة الكهربية الاحتياطية

-محطة موزع الجهد المتوسط

-عدد "2" محطة توزيع خارجية للجهد المنخفض

-خزان المياه التعويضية لأبراج التبريد المركزي

-خزان مياه الشرب والحريق

-غرف التحكم المركزي

-أعمال الموقع العام والبنية التحتية وأعمال لاند سكيب

-وتبلغ نسبة التنفيذ: 100 % بتكلفة إجمالية 1.238.000.000جم.

*المرحلة الثانية مكونة من:

-مركز التميز البحثي

-المكتبة المركزية

-عدد 4 كليات

-عدد 4 قاعات محاضرات

-قواعد وساحات الخدمات الطلابية

-المبني الإداري

الجامعات اليابانية الشريكة للجامعة هي:

-جامعة كيوتو

-جامعة واسيدا

-معهد طوكيو للتكنولوجيا

-جامعة كيوشو

-جامعة تسوكوبا

-جامعة ريتسوميكن

-جامعة ناجويا

-جامعة أوساكا

-جامعة هوكايدو

-جامعة هيروشيما

-جامعة توهوكو

-جامعة كيو

-جامعة ريتسوميكن فى آسيا والمحيط الهادى