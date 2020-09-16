التعليم العالي: الجامعة المصرية اليابانية إنجاز يقارب الإعجاز

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الانتهاء من تأسيس الجامعة المصرية اليابانية في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية يعد إنجازًا يقارب الإعجاز، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت صحراء وتحولت لجامعة بـ4 كليات على أعلى المستويات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ذكر أن مكاتب استشارية من مصر واليابان خططت لبناء هذه الجامعة، لافتًا إلى أن هناك تشكيك متعمد في كل ما تسعى إليه الدولة.

وتابع: "قبل 3 أشهر تم الشكيك في قدرة الدولة على إدارة انجاز ملف امتحانات الثانوية العامة، وانتهينا من المرحلة الأولى والثانية من الامتحانات، وعندنا صفر إصابات"، مؤكدًا أن الرئيس لا يتحدث عن ما سينجز ولكنه يُعلم المواطنين من خلال عرض الإنجازات بعد تحقيقه.

وأوضح أنه قبل فترة من الزمن مصر كانت خارج قائمة أفضل 100 دولة في مستوى التعليم، حيث إنها الآن رقم الـ42 في جودة التعليم، مشددًا أن هذا حدث بعد الطفرة التي حققتها الدولة من شهادات دولية ومن رؤى في مجال التعليم، وهذا افضل رد على المشككين في انجازات الدولة.

وأردف ، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الشراكة مع الجامعات الدولية لها أهداف عديدة، منها الاستفادة من البنيات التعليمة العالمية، إضافة إلى منح فرصة للطلاب المصريين للدراسة في هذه الجامعات والحصول على نفس الشهادة من بلدهم، قائلًا "ننظر ونخطط إلى سوق العمل الدولي والإقليمي، وليس المحلي فقط".