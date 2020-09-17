التعليم: سنطبق نظام التكثف في المدارس الحكومية الفترة المقبلة

أعلن مالك الرفاعي، المسؤول عن ملف المدارس اليابانية في وزارة التربية والتعليم، عن أن هناك اتفاق آخر مع اليابان في الفترة المقبلة، غير المدارس اليابانية، سيتم الإعلان عنه بصورة مفصلة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الرفاعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على أنشطة التكثف في مدارس حكومية، مع طلبة ومدرسين، بنموذج مختلف بعض الشيء عن المدارس المصرية اليابانية، ولكن بنموذج أعلى من المدارس الحكومية في الوقت الحالي.

وتابع أن النموذج الجديد يعمل على تغيير شخصية الطفل والمعلم، وطريقة شرح وتناول المعلومة، من قبل المعلم والطالب، وسيتم الإعلان عن التنظيم بطريقة مفصلة في الوقت المناسب.