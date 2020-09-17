أبوشقة: عليا الوفد وافقت تليفونيا على المشاركة بالقائمة الوطنية

يشهد حزب الوفد في الوقت الراهن تضارب كبير حول موقفه من المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ يؤكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب الاستمرار في القائمة، وفي نفس الوقت تنفى الهيئة العليا للحزب وتؤكد الانسحاب.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن الموقف النهائي طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا المشاركين في الاجتماع الذي استمر خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين هو المشاركة في القائمة والاستمرار في الانتخابات.

وأكد أبو شقة في بيان، أن البيانات المعبرة عن مؤسسات الحزب هي ما تصدر عن رئيس الوفد المتحدث الرسمي باسم الحزب طبقا للائحة النظام الداخلي.

وكان رئيس حزب الوفد قد أعلن في وقت سابق ظهر أمس الأربعاء، أن اجتماع الهيئة العليا الذي انعقد أمس الثلاثاء لإبداء الرأي في المشاركة القائمة الوطنية انتهى إلى الاستمرار وعدم الانسحاب.

وتابع أبوشقة أن أعضاء الهيئة العليا طلبوا خلال اجتماع الثلاثاء تأجيل اتخاذ القرار إلى الخميس، وبعد أن تم التواصل تليفونيًا أبدوا رغبتهم في خوض الانتخابات ضمت القائمة الوطنية وعدم الانسحاب، وبناء عليه فقد تقرر عدم عقد جلسة الهيئة العليا التى كان مقرر لها اليوم.

وأشار أبوشقة إلى أن الغرض من الجلسة التي كان مقرر لها اليوم الخميس قد تحقق وبالتالي لن يكون هناك اجتماع للهيئة العليا لأنه ينظمه ضوابط معينة طبقا للائحة الداخلية للحزب.

وفي المقابل، رد أعضاء الهيئة العليا لحرب الوفد على إعلان أبوشقة الاستمرار في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس، في بيان أكدت فيه أنها قررت في اجتماعها الثلاثاء بأغلبية الأصوات الإنسحاب من القائمة وعدم خوض الانتخابات البرلمانيه نتيجة عدم الشفافيه وعدم توافر العداله أمام مرشحي الوفد وعدم عرض رئيس الوفد لأسماء المرشحين عليها.

وأعلنت رفضها التام لبيان رئيس الحزب وأعتبرته من غير ذي صفه وأن قرار الهيئة العليا هو أعلى سلطه لحرب الوفد وهي في انعقاد مستمر غدا في الثانية ظهرا للإعلان الرسمي للانسحاب من القائمة الوطنية.

وتضمن بيان الهيئة العليا لحزب الوفد توقيعات لـ25 عضو وهم: حسين منصور وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد حلمى سويلم ومحمد عبد العليم داود وحاتم رسلان ونبيل عبدالله وعبد العظيم الباسل وأحمد جاويش.

كما شمل توقيعات محمد مصطفى سليم وعمر عبد الجواد وصفوت عبد الحميد وعصام الصباحي وحمدان الخليلى وهالة الملاح ومحمد الزاهد ومحمد نصر وكاظم فاضل وعبد السند يمامة وأنور بهادر وأميمة عوض ومحمد البدرى وعباس حزين وسفير نور وعلى شعيب.