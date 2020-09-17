إنجازات الرئيس السيسي في الصناعة: 11 مصنعا جديدا كل أسبوع

إنجازات ضخمة شهدها مجال الصناعة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أولى مجال الصناعة اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية وعمادها الأساسي.

إنجازات عظيمة تمثلت في بناء 11 مصنعا جديدا كل أسبوع، علاوة على بناء 12 مجمعا صناعيا ضخما خلال 6 سنوات فقط.

وتسلم الحكومة المصرية كل أسبوع 62 رخصة مصنع جديد، حيث أصدرت 19500 رخصة خلال الـ6 سنوات الماضية.

جهود ضخمة تبذلها الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير 96 ألف متر من الأراضي الجديدة في المناطق الصناعية، ونجحت في توفير 30 مليون متر أراض صناعية خلال الـ6 سنوات المنقضية، تم بناء 3500 مصنع جديد عليها.