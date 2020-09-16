"قاهر سرطان" بالغربية: "تكريم الرئيس السيسي وسام على صدري"

سرت حالة من السعادة بين أهالي قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، عقب تكريم الرئيس للشاب "محمد علي" الذي لم يتجاوز عمره 18 عامًا، ضمن أوائل الجمهورية من الطلاب ذوي الهمم الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية في حفل بمدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية.

" الحمد لله ..فعلا مش مصدق ..مكنتش مصدق أني واقف أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الحكومة .. إحساس صعب أني أوصفه ليله كامله لم أستطع النوم خلالها عقب إتصال مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لدعوتي لحضور لقاء رئيس الجمهورية فى مؤتمر لافتتاح مشروعات تعليمية وتربوية " بتلك الكلمات وصف الشاب "محمد علي " المعروف إعلاميا بقاهر السرطان، لحظة تكريمه من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه ناشد الرئيس التدخل لتشغيل مستشفى بشبيش المركزي التي تخدم أكثر من 200 ألف مواطن.

وأشار "علي" إلى مناشدته رئيس الجمهورية بمساعدته للحصول على منحة دراسية بأكاديمية "مانشتر" التابعة لجامعة المنصورة لمدة 5 سنوات، وتابع: "أشكر كل قيادات وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام التي كانت سببًا في تواجدي وسط أوائل الجمهورية أمام الرئيس" .

أسرة الطالب لـ"الوطن " : "مناشدته لرئيس الجمهورية لتشغيل مستشفي بشبيش مطلب لخدمة 200 الف مواطن" .

"عبد الله محمد" خال قاهر السرطان، أكد أن ابن شقيقته حقق تفوقًا بحصوله على مجموع 98.5 % فى الثانوية العامة تزامنًا مع مواصلة رحلة علاجه بإجراء عملية زرع نخاع ومواجهة وباء السرطان اللعين: "ابن اختي نجح فى توصيل صوت الألاف من أسر وعائلات قرية بشبيش بشأن تشغيل المستشفى التي تخدم الآلاف، غلا ان توقف أعمال الإحلال والتجديد منذ عشر سنوات حرمهم نت تلقي الخدمة الطبية " .

واختتم خال الشاب حديثه بقوله "تتلخص أحلام قرية بشيش في إنهاء كافة المشروعات الخدمية واستكمال خطة تطويرها وتحويلها من قرية إلى مركز ومدينة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية..وتحيا مصر وهتبقي قد الدنيا" .

وعضو مجلس الشيوخ : "محمد قهر وباء السرطان بإيمانه بالله وكل عائلات بشيش خلفه لدعمه دراسيا " .

وقال المهندس عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس الشيوخ بالغربية، إن أسر وعائلات قرية بشبيش تقف وراء ابنها البار "قاهر السرطان " لاستكمال تفوقه الدراسي ورحلة علاجه، مشيرًا إلى أن تعطل مستشفي بشبيش كان بمثابة كارثة بالنسبة للأهالي: "تقدمنا بطلبات لاستكمال الإنشاءات وفتحها من جديد لخدمة عشرات الألاف من الأسر والعائلات بموجب دعم من مجلس الورزاء ووزارة الصحة خلال الأشهر القادمة " .