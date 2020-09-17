رئيس تطوير العشوائيات يحذر من شراء وحدات غير مرخصة

حذر المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، من شراء وحدات سكنية غير مرخصة.

وقال "صديق" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، إن أي شخص ينوي شراء وحدة سكنية لابد من التحقق من صحة الرخصة وملكية الشخص لهذا العقار الذي يبيعه له، مشددًا أنه يجب أن يكون مرفق مع الأوراق صورة من الترخيص والاطلاع على الترخيص الأصل.

وأكد "صديق"، أنه يجب النظر في صحة الأوراق والتأكد أن هذا البناء منظم، مشيرًا إلى أن شراء عقار الآن يكلفنا وضع كل ما يملكه الشخص في عملية الشراء، موجهًا حديثه للمواطنين: "متشتروش حاجة مش مضمونة".

وأوضح أن الدولة المصرية تحاول إنها عمليات التزييف للعقارات من خلال رقم تعريفي لكل عقار يذكر فيه العنوان والشارع، بالإضافة إلى أن هذا الرقم يعني توثيق للعقار، ومن يشتري عقارا بدون رقم تعريفي يتحمل عاقبة ما سيحدث له.