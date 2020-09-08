"تطوير العشوائيات": وضع عزبة الصفيح ضمن خطة التسكين لمحافظة القاهرة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن منطقة عزبة الصفيح وضعت ضمن خطة التسكين لمحافظة القاهرة، وإن إزالة العشوائيات هي العملية التي تحدث بعد إخلاء المواطنين من المنطقة مباشرة وتعود الأرض لوزارة الأوقاف المالكة لها لتستثمر فيها، موضحًا أن ما يهم الصندوق هو نقل المواطنين في المناطق العشوائية لحياة أكثر أمان في مناطق منظمة.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مغالطات وأكاذيب تبث على أن عمال الصندوق يقومون برمي الأثاث الخاص بالمواطنين من الشرف، ولكن المواطنين في المناطق العشوائية هم من قاموا بإلقاءها كونهم في عجالة من أجل الانتقال للمشروعات الجديدة في المدن الجديدة.

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن من يعيش في حياة غير آمنة يبحث مع الدولة للانتقال للأماكن اللائقة، مؤكدًا أن هناك عمل متوازي تقوم به الدولة المصرية في البناء للمدن الجديدة ونقل المواطنين في الأماكن الاكثر أمان، حيث إن هذه المشروعات رد قوي على أكاذيب الإخوان.

وأوضح، أن هناك مشروع سيتم الانتهاء منه خلال الشهر المقبل في منطقة عين السيرة بتكلفة مليار جنيه لإنشاء 2525 وحدة سكنية كاملة الخدمات ضمن مشروع تطوير عين الصيرة، وهناك مشروع للإسكان بالمشاركة مع مؤسسة "معًا" من أجل بناء 4500 وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت المليار و300 مليون جنيه، حيث أنه المشروع الأقرب على الانتهاء منه.

وكشف "صديق"، عن المشروعات التي يستمر الصندوق في إنشاءها الآن، وهم مشروع رأس البر على النيل، مشروع الجبيل في جنوب سيناء ومشروعات بحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات بدعم من القيادة السياسية لتنفيذ خطة موضوعة من قبل الدولة للقضاء على العشوائيات.