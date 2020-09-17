أستاذ مناهج: مبقاش فيه كلية قمة.. فيه كلية يحتاجها سوق العمل

أكدت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، أن افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وتحويلها من صحراء لمبنى تعلمي قائم على التكنولوجيا، خلال 3 سنوات، يعتبر تحقيقا لأهداف تعليمية وثقافية كبيرة وليتخرج فيها طلاب مصريون يجمعون بين النواحي التعليمية والتكنولوجية.

وأضافت "أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نقلة نوعية في التعليم الجامعي، موضحة أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي يعمل في اتجاهين، الأول في تطوير الجامعات الحكومية بالتوازي في إنشاء جامعات أهلية حكومية وتطوير الجامعات الحكومية، مؤكدة أن ذلك يمثل تحديا أمام الدولة، وأنه في الطريق للانتهاء من تطوير الجامعات الحكومية.

وأوضحت أن افتتاح الجامعات الأهلية سيخف الضغط على الجامعات الحكومية، مشيرة إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالتعليم ما قبل الجامعي، حيث إن هناك خطة للتسهيل على الطالب من خلال امتحانين بمرحلة الثانوية العامة، وتكون الامتحانات إلكترونيًا إعدادًا واختبارًا وتصحيحًا.

وأشارت أن الوزارة في حاجة لنوع جديد من الأسئلة بجانب الأسئلة سريعة التصحيح لتحدد مستوى الطالب، مؤكدة أنه بحلول عام 2025 سترتفع مصر في مقدمة الدول في مجال التعليم بعد الخطة الجيدة التي وضعتها الوزارة، حيث إن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم تتميز بالمتابعة اليومية للتطبيق، وأن جامعات مصر لا تقل عن جامعات العالم في جودة التعليم والأبنية.

واختتمت: "مبقاش فيه كلية قمة، فيه كلية يحتاجها سوق العمل الدولي وهتشتغل بيها"، حيث إن القمة الآن في وجود وظيفة بعد اتمام التعليم العالي".