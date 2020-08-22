وزير التعليم العالي: 22% من طلاب كليات القمة يرسبون في أول عام

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العالم يتجه نحو كليات التكنولوجيا والصناعة والتخصصات التي بها ذكاء اصطناعي، وبالتالي سيحصل الطلاب المقبلون على هذه الجامعات بفرصة عمل في أي مكان بالعالم، لافتًا إلى أن الوزارة لديها تصور واضح حول كليات وظائف المستقبل.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، "في مصر لسه بنحب الحاجات اللي متعودين عليها زي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، ده كويس، ودي وظائف مش هتتغير مع الوقت بس المهم الطالب يكون حاببها".

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة رصدت أنه من 20 لـ22% من الطلاب الملتحقين بكليات القمة يرسبون في أول عام دراسي، "ده معناه إنه بالرغم أن الطالب جي من الثانوية العامة مجموعه كبير لكن لما دخل الجامعة محصلش على ما يتمناه".