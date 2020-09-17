"كفر الشيخ الابتدائية" تبدأ تلقي أوراق ترشيح "النواب"

فتحت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات، اليوم الخميس، أبوابها أمام المتقدمين للترشح، وذلك وفق إجراءات احترازية وتأمين شامل لمقر المحكمة.

وقال رئيس محكمة كفر الشيخ، إنه جرى تسليم أدوات التعقيم و الكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، مشددا على ارتداء الكمامات، حفاظًا على الصحة العامة، مشددا على التباعد بين المرشحين خلال التقديم.

وتتكون لجنة تسيير العملية الانتخابية منذ تلقي طلبات الترشيح وحتى انتهاء الانتخابات، من المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة عمليات تلقي طلبات الترشح، وعضوية كل من المستشارين حسام أبو زهرة، رئيس استئناف ومساعد رئيس المحكمة، والمستشار علي سعد عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار السيد أبوكيلة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار علي عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.