"صباحية مباركة" وأوركسترا القاهرة السيمفوني.. أبرز فعاليات "الويك اند"

تستعرض "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أبرز الفعاليات والحفلات في نهاية الأسبوع، لاختيار الخروجة المناسبة لك في "الويك اند"، كالتالي:

مسرحية صباحية مباركة

يستعد أبطال مسرحية صباحية مباركة لتقديم العرض المسرحي أيام 17 و18 و19 سبتمبر، الساعة التاسعة مساء، على مسرح جراند نايل تاور، وتنقسم المسرحية لفصلين وهي شكل جديد لمسرح كوميدي مختلف.

وتم طرح تذاكر العرض بأسعار 200 جنيه للتذكرة السيلفر، و300 جنيه للتذكرة الجولد، و400 جنيه للبلاتنيوم.

أبطال المسرحية هم علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس"، ويشارك في التمثيل سليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

حفل نوران أبو طالب

تقدم نوران أبو طالب وفرقتها حفل في دار الأوبرا على المسرح المكشوف، اليوم الجمعة 18 سبتمبر، الساعة 8.30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

حفل الإنشاد الديني "الأخوة أبو شعر"

تستقبل ساقية الصاوي حفل الإنشاد الديني "الأخوة أبو شعر"، اليوم الجمعة 18 سبتمبر، الساعة 7.30 مساء، وسعر التذكرة 70 جنيها.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

تستقبل دار الأوبرا حفل أوكسترا القاهرة السيمفوني، غدا السبت 19 سبتمبر، الساعة 8 مساء، وأسعار التذاكر 60 جنيها، 85 جنيها، 110 جنيهات.