صور.. لجنة الانتخابات تتلقى أوراق أول مرشح لـ"النواب" بالبحر الأحمر

بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، في الساعة التاسعة صباح اليوم، تلقي أوراق المرشحين للانتخابات بدوائر البحر الأحمر الثلاث وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر، ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية.

كانت شهدت محكمة البحر الأحمر الابتدائية، توافد المرشحين في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

كان تقدم قرابة 50 مرشحا محتملا لإجراء الكشف الطبي، وذلك بمقر اللجنة بمستشفى الغردقة العام.

وارتفع عدد المرشحين المحتملين للتقدم لخوض انتخابات مجلس النواب بدوائر البحر الأحمر الثلاث، وذلك منذ فتح باب التقدم للكشف الطبي في بداية الأسبوع الجاري.