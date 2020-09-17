تطهير بالوعات المطر استعدادا لاستقبال الشتاء في كفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة المحاسب متولي حسن محمد، حملة لتطهير بالوعات الأمطار بمدينة كفر البطيخ استعدادا لاستقبال فصل الشتاء ولمجابهة الأزمات والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة هطول الأمطار وموجات الطقس السيئ.