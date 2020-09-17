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فشل مرشحات لـ"النواب" على ترتيب متقدم في جولة الانتخابات

كتب:

خالد الغويط
09:58 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
فشل السيدات في الحصول علي ترتيب متقدم التقدم للنواب بسوهاج

فشل السيدات في الحصول علي ترتيب متقدم التقدم للنواب بسوهاج

فشلت 3 سيدات حضرن مبكرا في الحصول على ترتيب متقدم في الكشوف الانتخابية، بانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، في أول أيام لتقديم الأوراق.  

وأبدت السيدات الـ3 غضبهن الشديد من عدم وجود طوابير خاصة بهن، وتركهن يقفن في صفوف الرجال، وبسبب التدافع تركن الطابور في انتظار السماح لهن بالخروج.

وتواجد المرشحون المحتملون ووكلاؤهم أمام باب المحكمة منذ العاشرة من مساء أمس، للحصول على رقم 1 في الكشوف الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تم تقسيمها إلى 8 دوائر انتخابية، وتم تخصيص 14 مقعدا في النظام الفردي.

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