تجهيز مدارس لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

قال مصدر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إنه يجري تجهيز مدارس في كل القرى، لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، للحد من الزحام أمام المراكز التكنولوجية، التي تشهد زحاماً كبيراً، حيث يجري تجهيز المدارس بنفس التجهيزات بالمراكز وتخصيص موظفين للتعامل.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وجه بتخصيص مدرسة في كل قرية، وتجهيزها لبدء استقبال المواطنين من غداً الجمعة، للتسهيل على المواطنين الذين يتوافدون على المراكز التكنولوجية بالمدن.

تابع المصدر، بأن الهدف من تجهيز المدارس لتكون بديلة عن المراكز التكنولوجية، هو الإقبال الكبير والتزاحم والتدافع أمام تلك المراكز، وللتخفيف عن كاهل المواطنين الذين يقطعون عشرات الكيلو مترات للذهاب للمراكز.

وتشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم الثلاثاء، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتقديم تخفيضات من 25% لـ 40%.