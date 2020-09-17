صراع على رقم (1) بعد دقائق من فتح باب الترشح لـ"النواب" بالجيزة

شهدت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، زحاما ومشادات وصراع على رقم واحد، في الدقائق الأولى لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب.

وأغلقت المحكمة معظم أبوابها، وجرى فتح باب جانبي فقط للدخول، لكن سرعان ما تم فتح باقي الأبواب، واشتد الزحام بالداخل على الشباك المخصص لتقديم أوراق الترشيح، وسط محاولات من الضباط المسؤولين عن التأمين للسيطرة على الوقف وتنظيم عملية التقديم.

وقال مصطفى سيد، محام: "فوجئنا بزحام غير معتاد، كانت كل أبواب المحكمة مغلقة عدا باب جانبي ضيق"، وأرجع محمد محمود، أحد أنصار المرشحين، المشادات لصراع المرشحين للحصول على رقم 1 في كشوف المرشحين على المقعد الفردي، بحثا عن التميز وتسهيلا على الناخبين.

وحاول بعض الضباط السيطرة على الموقف، ومنع تواجد أنصار المرشحين، ودعا أحدهم بشكل حازم لتواجد المرشحين فقط، وهدأت الأمور نسبيا لاحقا مع محاولات الشرطة تنظيمهم في صف واحد باستخدام حواجز حديدية.