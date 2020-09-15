وزير النقل عن سكان "الشربتلي": اطمنوا ووثقوا في حكومتهم

علّق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على ترميم عمارة الشربتلي التي تعرضت للتصدع بسبب أعمال محطة مترو أنفاق الزمالك، وعودة السكان لها مرة أخرى.

وقال وزير النقل في تصريحات لقناة "mbc مصر": "الناس اطمنوا، الناس اتأمنوا، الناس حسوا إن الدولة معاهم وحطاهم في عنيها وماسابتهمش ومشيت، الدولة شالت المسؤولية وجابت اللجنة وشافت العمارة محتاجة إيه وطمنتهم ورجعتهم تاني، وبشكرهم على تفاعلهم معانا وعلى أدبهم وسلوكهم الراقي جدا، وهو سلوك المصري حينما يثق في حكومته ويثق في بلده".

وأخليت عمارة الشربتلي بمنطقة الزمالك من السكان، بسبب هبوط أرضي في 26 من يوليو الماضي، أدى إلى حدوث ميل وتصدع بالعقار، علاوة على إغلاق المعهد السويسري القابع في محيط الهبوط، حيث مالت العمارة نتيجة حدوث هبوط أرضي بسبب أعمال حفر مشروع مترو الأنفاق.

وكان وزير النقل صرح في تصريحات تلفزيونية سابقة بأنّ العمارة أصبحت آمنة بنسبة 100% مما لحقها من أضرار تسببت فيها ماكينة الأنفاق مقدمًا الشكر لكل سكان عمارة الشربتلي بالزمالك ووصفهم بالوطنين الذين يحبوا وطنهم ويثقوا في حكومتهم وفي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنّ ترميم العمارة تكلف 11 مليون جنيه وأن تحالف الشركات المصرية الفرنسية تحمل تكاليف ترميم العمارة وتدعيمها وتكلفة مبلغ إقامتهم خارج العمارة.