صور.. رئيس لجنة المتابعة يتفقد تلقي أوراق مرشحي البحر الأحمر

تفقد المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر، ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، وسط إجراءات أمنية واحترازية.

وكانت بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، عملها في الساعة التاسعة صباح اليوم، في قبول أوراق المرشحين للانتخابات بدوائر البحر الأحمر الثلاثة، وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.

واستحوذ مرشحو المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر على الثلاثة الأرقام الأولى في كشف المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر.

جاء المرشح محمد محمد عبدالمقصود، مرشح مستقبل وطن، عن الدائرة الشمالية بالبحر الأحمر في أول كشف المتقدمين إلى لجنة تلقي أوراق المرشحين للانتخابات بينما جاء المرشح ناصر عطية مرشح الدائرة الوسطى في ثان الكشف وجاء على نور مرشح الدائرة الجنوبية ثالثا.

وشهدت محكمة البحر الأحمر الابتدائية توافد المرشحين في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وكان تقدم قرابة 50 مرشحًا محتملًا لإجراء الكشف الطبي، وذلك بمقر اللجنة بمستشفى الغردقة العام أمام ارتفع عدد المرشحين المحتملين للتقدم لخوض انتخابات مجلس النواب بدوائر البحر الأحمر الثلاث، وذلك منذ فتح باب التقدم للكشف الطبي في بداية الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر تضم محافظة البحر الأحمر ثلاثة دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.