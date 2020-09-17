تحويل الظهير الصحراوي لمنارة تعليمية.. فيلم تسجيلي لجامعة سوهاج

أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اهتمام الدولة بالتعليم كانطلاقة محورية للتنمية، مشيرا إلى أن كم الاستثمارات الهائلة التي تضخها الحكومة بالمشروعات الإنشائية داخل الجامعات.

وقال رئيس الجامعة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي التي جاءت خلال افتتاحه عددا من المشروعات، بضرورة تعريف الطلاب بحجم الإنشاءات، وما تم إنجازه من مشروعات في مختلف المجالات، مما يسهم في تشكيل الوعي لديهم.

وأضاف أن الجامعة شرعت في تنفيذ فيلم تسجيلي يوضح كيف حولت الدولة المصرية ظهير صحراوي في صعيد مصر إلى منارة تعليمية، تعرف بجامعة سوهاج الجديدة على مساحة 827 فدانا، وبحجم استثمارات فاق حتى الآن 3 مليارات جنيه، من بينها 14 مشروعا إنشائيا جديدا بقيمة 1.6 مليار جنيه في آخر 3 سنوات.

وأضاف أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، أن الفيلم التسجيلي سيشمل تاريخ إنشاء الجامعة الجديدة، وتطورات العمل خلال السنوات الماضية، وما تم إنجازه من مشروعات إنشائية.