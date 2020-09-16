الصحة العالمية: سلامة القائمين على العملية الطبية من أولوياتنا

قالت نجوى علي متولي، عضو اللجنة الدولية لسلامة المريض بمنظمة الصحة العالمية، إن تزامن اليوم العالمي لسلامة المرضى مع فيروس كورونا أمر مهم جدًا، لأنه نوع من الوعي، وضرب لجرس الإنذار للمواطنين بالتنبه بأهمية سلامة المرضى والقائمين على علاجهم.

وأضافت "متولي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه يُحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى خلال العام الثاني على التوالي، إذ جرى إقراره من الأمم المتحدة العام الماضي، مشيرة إلى أنه جرى التركيز هذا العام سلامة القائمين على العملية الصحية.

وأوضحت أنه إذا لم يجر الانتباه لسلامة القائمين على العملية الصحية بشكل منضبط فإن ذلك يؤثر بالتأكيد على سلامة المريض، خاصة في الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وأكدت أن مصر تشارك مثلها مثل باقي دول العالم في اليوم العالمي لسلامة المرضى، إذ تنظم بعض ورش العمل الخاصة عن هذا الموضوع، وتنشر فيديوهات التوعية عن طريق بعض الأفلام الموجهة في المستشفيات.