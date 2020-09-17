زحام ومشاجرات أمام لجنة الترشح لـ"النواب" في أسيوط

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، ومقرها محكمة أسيوط الابتدائية، زحاما شديدا.

وتجمع المئات من المرشحين وأنصارهم أمام باب اللجنة، للحصول على الأرقام الأولى في كشوف المرشحين.

وتسبب الزحام في حدوث مشاجرات بين أنصار المرشحين أمام اللجنة وتراشق بالألفاظ، وتدخلت الشرطة وألقت القبض على بعضهم.

ومن جانب آخر شدد الأمن على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية، متمثلة في ارتداء الكمامة ورفض دخول من لم يرتديها.

ومن جانب آخر أعلن حزب مستقبل وطن، أسماء المرشحين الذين جرى اختيارهم لخوض الانتخابات عن محافظة أسيوط، وهم كلا من:

محمد حمدي دسوقي مستقبل وطن، ومجدي محمد فراج، ومحسن بدران على مقعد الفردي الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط بثلاثة مقاعد، وتضم مركز أسيوط وقسمي أول أسيوط ثان أسيوط.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية ولها 4 مقاعد وتضم مراكز ديروط –القوصية – منفلوط، ترشح لها كل من اللواء يونس الجاحر وشاهين كيلاني وإبراهيم نظير والدكتور حسام حلمي ماضي.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح بثلاثة مقاعد، وتضم مراكز البداري –ساحل سليم –الفتح –أبنوب وقسم أسيوط الجديدة، وترشح عنها كل من ناصر عثمان، وأحمد حسين جودة، ومحمود معوض نفادي ولواء عصام العمدة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوتيج بمقعدين، وتضم مراكز أبو تيج- صدفا- الغنايم وقسم أبوتيج، وترشح عنها كل من أحمد شكر أبوعلم، والحسيني عيسى جلال.

وعلى مقعد القوائم ترشح كل من المهندس ياسر عمر ومحمد عيد عبد الجواد ومحمد عمر رشوان، والدكتورة أميرة أبو شقة والدكتورة عبير فاروق مراد.