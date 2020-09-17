زحام أمام لجنة تلقي طلبات ترشيحات "النواب" في كفر الشيخ  

شهدت محكمة كفر الشيخ الابتدائية، زحاماً من الراغبين في تقديم أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2020،.

وارتدى المرشحون المحتملون، الكمامات، اتباعاً للإجراءات الاحترازية التي حددتها اللجنة، حيث أكدت على عدم السماح بالدخول دون ارتداء "الكمامات".

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام المحكمة، وبدأت في تنظيم عمليات الدخول من البوابة بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمحكمة.

وفتحت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات، اليوم الخميس، أبوابها أمام المتقدمين للترشح، وفقا للإجراءات الاحترازية.

وتتكون لجنة تسيير العملية الانتخابية من المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة عمليات تلقي طلبات الترشح، وعضوية كل من المستشارين حسام أبو زهرة، رئيس استئناف ومساعد رئيس المحكمة، والمستشار علي سعد عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار السيد أبوكيلة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار علي عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.