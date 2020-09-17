تسهيلات كفر الشيخ لراغبي التصالح: 88 مدرسة وخدمة إلكترونية

اتخذت محافظة كفر الشيخ عددًا من الوسائل لتخفيف الضغط والزحام على المراكز التكنولوجية، خلال تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك حفاظًا على المواطنين، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت المحافظة خدمة إلكترونية على موقع "محليات"، لتقديم طلبات التصالح من هنا

بالإضافة إلى 43 خدمة أخرى، دون التوجه للمراكز التكنولوجية، كما خصص المحافظ 88 مدرسة بالقرى والمدن، لتقديم طلبات التصالح، لتكون محافظة كفر الشيخ، الأولى والوحيدة، لتقديم تلك الخدمة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، إن المدارس ستعمل طوال الأسبوع حتى انتهاء المهلة طبقا للقانون، حيث جرى ربطها عبر شبكة الإنترنت لتصبح مراكز تكنولوجية مصغرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بإشراف الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،لتحسين خدمة استقبال طلبات تصالح المبانى للمواطنين، لتخفيف العبء والتزاحم على المراكز التسع الرئيسية بالمدن.

كما خصصت المحافظة، موظفين من إدارات خدمة المواطنين والعلاقات للرد على إستفساراتهم، وتوضيح بنود التقنين، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، كما اتاحت خدمة تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحليات، وسداد جدية التصالح عن طريق كارت الفيزا.

وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

ووصل عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 46 ألف و950 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها من الرسوم ومبالغ جدية الطلب 243 مليونًا و631 ألف جنيه، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.