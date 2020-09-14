محافظ كفر الشيخ: أغلب مخالفات البناء في إطار قانون التصالح

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد مخالفات البناء في المحافظة تقريبا 171 ألف عقار أغلبها يتركز في الريف والقرى، موضحا أن المخالفات متنوعة مثل تعدي على الأراضي وما بين تعديات على جهات ولاية مثل الآثار والأوقاف ومخالفات في البناء مثل الارتفاعات أو التعدي على خطوط التنظيم، مؤكدا أن أغلب المخالفات في إطار قانون التصالح.

وأضاف "نور الدين" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى تخفيض قيمة التصالح متوقعا زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح وساعات العمل تمتد للتاسعة والعاشرة مساء.

وأوضح أن المراكز متطور ويتم تقديم المواطن لها يدويا لتقديم المستندات المطلوبة، لافتا أن بوابة الخدمات الحكومة ويسجل بياناته من خلالها لتقديم المستندات إلكترونيا، وترسل رسائل قصيرة على SMS لتأكيد القبول وقيمة المبلغ، ويتم تحصيل السداد إلكترونيا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، ما يوفر على المواطنين الذهاب للمراكز التكنولوجية، والذي يشهد حاليًا زحام، موضحا أن 200 مواطن أقبلوا على هذه الخدمة، متمنيا زيادة الإقبال الفترة المقبلة.